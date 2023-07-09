«Ростов» уверенно обыграл «Факел» в товарищеском матче

Команды провели встречу в формате два тайма по 60 минут. Поединок проходил в закрытом режиме.

«Ростов» закончил сезон на 4-м месте. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка. «Факел» закончил сезон на 14-м месте и сыграл в стыковых матчах. Там «Факел» по сумме двух встреч обыграл «Енисей» с общим счётом 3:0. Эта победа помогла команде остаться в РПЛ.