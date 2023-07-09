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«Ростов» уверенно обыграл «Факел» в товарищеском матче

Южане разгромили соперника.

«Ростов» уверенно обыграл «Факел» в товарищеском матче
© ФК "Ростов"

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» состоялся товарищеский матч. Местный «Ростов» принимал воронежский «Факел».

Команды провели встречу в формате два тайма по 60 минут. Поединок проходил в закрытом режиме.

Хозяева одержали победу со счётом 3:0. По мячу забили Алексей Миронов, Николай Комличенко и Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

«Ростов» закончил сезон на 4-м месте. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка. «Факел» закончил сезон на 14-м месте и сыграл в стыковых матчах. Там «Факел» по сумме двух встреч обыграл «Енисей» с общим счётом 3:0. Эта победа помогла команде остаться в РПЛ.

Футбол. Товарищеский матч

«Ростов» - «Факел» - 3:0

Голы: Миронов, 44, Комличенко, 97, Осипенко, 113 (с пенальти).