Анди Делор подписал контракт с катарским клубом «Умм-Салаль»

Нападающий сборной Алжира Анди Делор перешёл из «Нанта» в «Умм-Салаль», сообщает пресс-служба катарского клуба.

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Алжирский форвард подписал двухлетнее соглашение с «Умм-Салаль», «Нант» получит за игрока около € 2,5 млн.

Напомним, контракт 31-летнего футболиста с «канарейками» действовал до 2025 года, но стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. В прошлом сезоне за «Нант» Делор не забил ни одного гола в 12 матчах французской Лиги 1. Его уход позволит жёлто-зелёным сэкономить на зарплате: форвард получал около € 200 тыс. в месяц.