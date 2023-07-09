Колосков: «Спартак» ужасно играет в обороне при любом тренере

«Конечно, «Спартаку» нужно укреплять защиту. Минимум один классный центральный им необходим. После ухода Жиго Джикия не справляется в одиночку. «Спартак» очень ненадёжно действует у своих ворот — и это тенденция. При любом тренере красно-белые ужасно играют в обороне, пропускают много мячей после ошибок защитников. Это надо исправлять», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».