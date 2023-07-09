"Зенит" обыграл "Фенербахче" в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» обыграл стамбульский «Фенербахче» в матче товарищеского турнира Кубок PARI Премьер.

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Основное время матча, который прошел в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3. Решающий мяч забил Зелимхан Бакаев.

По итогам сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом в пятый сезон подряд. Команда с берегов Невы набрала 80 очков. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку столичный «Спартак».

15 июля «Зенит» откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Встреча пройдет в Казани.

«Фенербахче» по итогам сезона-2022/23 занял второе место в чемпионате Турции, отстав на восемь очков от «Галатасарая». Третье место занял «Бешикташ». Клуб «Адана Демирспор», за который до конца 2022 года играл россиянин Артем Дзюба, финишировал на четвертой позиции.