"Зенит" обыграл "Фенербахче" в товарищеском матче

«Зенит» обыграл иностранный клуб в товарищеском матче
Петербургский «Зенит» обыграл стамбульский «Фенербахче» в матче товарищеского турнира Кубок PARI Премьер.
Основное время матча, который прошел в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3. Решающий мяч забил Зелимхан Бакаев.
По итогам сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом в пятый сезон подряд. Команда с берегов Невы набрала 80 очков. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку столичный «Спартак».
15 июля «Зенит» откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Встреча пройдет в Казани.
«Фенербахче» по итогам сезона-2022/23 занял второе место в чемпионате Турции, отстав на восемь очков от «Галатасарая». Третье место занял «Бешикташ». Клуб «Адана Демирспор», за который до конца 2022 года играл россиянин Артем Дзюба, финишировал на четвертой позиции.
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