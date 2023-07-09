Семак: зачем «Зениту» Фернандес? Вы еще спросите, зачем нам Месси или Роналду

Семак: зачем «Зениту» Фернандес? Вы ещё спросите, зачем нам Месси или Роналду
Марио теперь будет выступать за питерцев.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, для чего сине-бело-голубые подписали защитника Марио Фернандеса.
«Зачем нужен Марио? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Месси или Роналду. Фернандеса пока нет у нас в команде. Как появится – тогда и поговорим», — цитирует Семака «Чемпионат».
Марио Фернандес выступал за армейский клуб с 2012 по 2022 год. Затем он решил приостановить карьеру, вернуться на родину, но позже заключил соглашение с «Интернасьоналом».
ЦСКА был намерен вернуть своего футболиста, но переход не состоялся: «Зенит» предложил в восемь раз большие агентские выплаты.
Ранее сообщалось, что Фернандес подпишет с сине-бело-голубыми трёхлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,5 млн в год.