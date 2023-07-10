Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику»

«Бенфика» намерена вернуть форварда «Атлетико» Жоау Феликса, сообщает Record.

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По информации источника, португальский клуб всерьёз нацелен на аренду 23-летнего нападающего. Президент «Бенфики» Руй Кошта внимательно следит за ситуацией вокруг продажи Феликса и понимает, что мадридцам скорее всего не удастся на постоянной основе расстаться с форвардом в текущее трансферное окно.

Феликс играл за «Бенфику» на протяжении трёх лет. В 2019 году его приобрёл «Атлетико» за € 127 млн.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.