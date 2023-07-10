Захарова прокомментировала штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о рассылке штрафов на поздравления с Днем Победы. Она заявила, что полиция страны штрафует жителей страны за подобное нарушение на 350 евро. В сам День Победы, 9 мая, правоохранительными органами страны было задержано шесть человек, возложивших цветы к местам памятников Советских времен, а также за демонстрацию "враждебной символической символики". При этом в апреле сейм Латвии большинством голосов утвердил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным Днем памяти погибших на Украине. Но в этот день граждане Риги пришли к монументу освободителям города, чтобы почтить память советских военнослужащих, а также возложить цветы. На следующий день работники муниципального предприятия бульдозером собрали, вывезли цветы, чем вызвали возмущение латышских граждан. Сотни жителей снова принесли цветы к памятнику. В 2021 году Латвия запретила публичное ношение Георгиевских лент, тогда же сейм большей частью голосов утвердил поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции не более чем в 200 метров от любого монумента солдатам Советской армии.