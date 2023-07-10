Уткин с иронией отреагировал на результат матча "Зенита" с "Фенербахче"

Известный футбольный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал выступление "Зенита" на Кубке PARI Премьер. Накануне петербургская команда сыграла вничью с "Фенербахче" (0:0), но одержала победу в серии пенальти.

"Что я вижу?! "Зенит" завершил евросезон", – написал Уткин.

Основное время матча, который прошел в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3. Решающий мяч забил Зелимхан Бакаев.

По итогам сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" стал чемпионом в пятый сезон подряд. Команда с берегов Невы набрала 80 очков. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку столичный "Спартак".