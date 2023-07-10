Комментатор Уткин с иронией отреагировал на результат матча "Зенита" с "Фенербахче"
Известный футбольный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал выступление "Зенита" на Кубке PARI Премьер. Накануне петербургская команда сыграла вничью с "Фенербахче" (0:0), но одержала победу в серии пенальти.
"Что я вижу?! "Зенит" завершил евросезон", – написал Уткин.
Основное время матча, который прошел в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3. Решающий мяч забил Зелимхан Бакаев.
По итогам сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" стал чемпионом в пятый сезон подряд. Команда с берегов Невы набрала 80 очков. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку столичный "Спартак".
15 июля "Зенит" откроет новый сезон матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Встреча пройдет в Казани. "Фенербахче" по итогам сезона-2022/23 занял второе место в чемпионате Турции, отстав на восемь очков от "Галатасарая". Третье место занял "Бешикташ". Клуб "Адана Демирспор", за который до конца 2022 года играл россиянин Артем Дзюба, финишировал на четвертой позиции.