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Goal: Неймар в обозримом будущем останется в "ПСЖ"

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар продолжить выступление за французскую команду. Об этом сообщает Goal.

Goal: Неймар в обозримом будущем останется в ПСЖ
© Reuters

Отмечается, что форвард был на связи с клубами Английской премьер-лиги (АПЛ), но в обозримом будущем он останется в столице Франции.

Неймар перешел во французский клуб в 2017 году. Парижане заплатили за игрока €222 млн. В его составе он выиграл пять чемпионств во Франции. С 2013 по 2017 год он выступал за испанскую "Барселону". Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. В минувшем сезоне нападающий провел 29 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость форварда в €60 млн.

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