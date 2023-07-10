Goal: Неймар в обозримом будущем останется в "ПСЖ"

Неймар перешел во французский клуб в 2017 году. Парижане заплатили за игрока €222 млн. В его составе он выиграл пять чемпионств во Франции. С 2013 по 2017 год он выступал за испанскую "Барселону". Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. В минувшем сезоне нападающий провел 29 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость форварда в €60 млн.