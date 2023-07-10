Сергей Ташуев высказался о трансферных планах «Ахмата»

Мы одну позицию — номер 10 — будем мониторить, выбирать ещё на будущее, на всякий случай, чтобы не ошибиться. Это уже работа спортивного отдела. С Русланом Газзаевым разработана чёткая структура, схема, что одну позицию мы оставляем чуть подольше. Чтобы если взять, то взять игрока, который будет помогать нам в этой позиции», — сказал Ташуев в интервью клубной пресс-службе.