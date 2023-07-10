Украинская ассоциация футбола сделала заявление по поводу турнира в России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в международном товарищеском турнире Кубок «PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. Организация выступила с заявлением по поводу соревнований на своем официальном сайте.
7 июля УАФ обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы арбитров россиянина Сергея Карасева. «Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам Российской Федерации», — заявили в организации.
«Кубок PARI Премьер» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире принимают участие петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и «Фенербахче».
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