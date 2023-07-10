«Рубин» договорился о переходе с нападающим сборной Косово

Нападающий хорватского «Осиека» Мирленд Даку станет футболистом «Рубина». По информации «КП-Казань», официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

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Прошедший сезон Даку провел на правах аренды в «Муре». В составе словенской команды 25-летний нападающий провел 37-матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даку в 800 тысяч евро. Его контракт с «Осиеком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Даку дебютировал в составе сборной Косово в ноябре 2020 года. Форвард принял участие в 5 матчах национальной команды не отметился результативными действиями.