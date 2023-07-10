«Рубин» договорился о переходе с нападающим сборной Косово Даку
Нападающий хорватского «Осиека» Мирленд Даку станет футболистом «Рубина». По информации «КП-Казань», официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Прошедший сезон Даку провел на правах аренды в «Муре». В составе словенской команды 25-летний нападающий провел 37-матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даку в 800 тысяч евро. Его контракт с «Осиеком» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Даку дебютировал в составе сборной Косово в ноябре 2020 года. Форвард принял участие в 5 матчах национальной команды не отметился результативными действиями.
По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 1-е место в Первой лиге и вышел в РПЛ. В 1-м туре Премьер-лиге казанцам предстоит сыграть на выезде против «Локомотива». Встреча пройдет 22 июля на «РЖД Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени. 26 июля команда Рашида Рахимова примет на своем поле «Ростов» в первом матче группового этапа Кубка России. Игра состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 20:45 по московскому времени.