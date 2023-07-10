Погба прибыл в Саудовскую Аравию и побывал в расположении «Аль-Иттихада»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прилетел в Саудовскую Аравию в конце прошлой недели. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести в своём «твиттере».

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По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован местный «Аль-Иттихад». Погба побывал в расположении клуба, главным тренером которого является португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Причины посещения футболиста расположения «Аль-Иттихада» не известны.

Отметим, что в «Аль-Иттихад» этим летом перешли два соотечественника Погба — полузащитник Н'Голо Канте и нападающий Карим Бензема.