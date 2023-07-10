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Стало известно, почему «Барселона» отказалась от возвращения Неймара

Стали известны причины, по которым «Барселона» отказалась от возвращения в команду бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Стало известно, почему «Барселона» отказалась от возвращения Неймара
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По информации источника, услуги бразильца были предложены «Барселоне» его агентами, однако каталонский клуб решил, что переход Неймара будет экономически нецелесообразным, а также может повлечь за собой проблемы в раздевалке команды.

31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.

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