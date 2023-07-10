Стало известно, почему «Барселона» отказалась от возвращения Неймара

Стали известны причины, по которым «Барселона» отказалась от возвращения в команду бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, услуги бразильца были предложены «Барселоне» его агентами, однако каталонский клуб решил, что переход Неймара будет экономически нецелесообразным, а также может повлечь за собой проблемы в раздевалке команды.