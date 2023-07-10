Вратарь «Зенита» рассказал о своем будущем в команде

«Впечатления от турнира? Приятно получить игровое время с такими командами. Уровень сопротивления хороший, но тем не менее всё это через призму товарищеского турнира. Остаюсь ли в «Зените» в новом сезоне? Конечно. Вариант с арендой? Не рассматриваю», – приводит слова Васютина «РБ Спорт».