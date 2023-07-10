Вратарь «Зенита» рассказал о своем будущем в команде

Вратарь «Зенита» Васютин: остаюсь в команде, вариант с арендой не рассматриваю
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от участия в Кубке PARI Премьер, а также ответил на вопрос о своём будущем в команде.
9 июля «Зенит» в заключительном матче турнира обыграл турецкий «Фенербахче» (0:0. пенальти – 4:3). Васютин вышел на поле в стартовом составе и был заменён в перерыве. Ранее петербуржцы в рамках соревнований победили азербайджанский «Нефтчи» (3:1) и уступили сербской «Црвене Звезде» (1:2).
«Впечатления от турнира? Приятно получить игровое время с такими командами. Уровень сопротивления хороший, но тем не менее всё это через призму товарищеского турнира. Остаюсь ли в «Зените» в новом сезоне? Конечно. Вариант с арендой? Не рассматриваю», – приводит слова Васютина «РБ Спорт».
Васютин является выпускником академии «Зенита». Всего в составе петербуржцев он провёл семь матчей, в которых пропустил шесть мячей. В двух играх он сохранил ворота в неприкосновенности. Контракт 28-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.