Шунин рассказал о «Динамо» при Личке

— При Личке все кардинально поменялось. Игра при стандартах, при розыгрыше, стали больше играть с мячом, обострять и прессинговать. Совершенно другой футбол и требования. Сейчас мы работаем, чтобы менять свою игру.

Раньше нас учили играть быстрее, в одно касание или два. Сейчас требование, что нам нужно быть больше с мячом. Это касается всех. Но, повторюсь, требования не такие, как раньше. Будем перестраиваться и играть в новый футбол, — сказал вратарь «Динамо».