ПСЖ посоветовали избавиться от Мбаппе

«Команда существовала до Мбаппе и будет существовать после него. Он провел в Париже шесть лет, и за эти шесть лет пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов, ни в одном из них не было Мбаппе. Это означает, что этот турнир вполне можно выиграть и без него», — заявил он.