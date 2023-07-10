Футболист клуба РПЛ рассказал о месячных тратах

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько денег тратит в месяц. Об это сообщает «РБ Спорт».

© Lenta.ru

По словам игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), его расходы превышают 500 тысяч рублей. Он также отметил, что смог бы прожить на 75 тысяч рублей в месяц, но не на 50. Кроме того Нобоа завил, что у него есть 1 миллион долларов, но нет двух.

7 июля защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров назвал сумму, необходимую ему для жизни на протяжении месяца. «Надо за квартиру платить, что нибудь поесть. 200 тысяч рублей на это — вообще спокойно. 150 можно, 100 тоже. И меньше — легко», — заявил футболист.