«Газпром» намерен стать спонсором хорватского «Хайдука»

«Газпром» сделал официальное предложение хорватскому «Хайдуку» из Сплита, чтобы стать главным спонсором клуба, об сообщил журналист Ягиз Сабунчуглу в своих социальных сетях.

По информации источника, «Газпром» намерен сделать «Хайдук» лучшим клубом Хорватии. Российская компания готова выделить «Хайдуку» 30 млн евро на трансферы для подписания трех звездных футболистов. Клуб уже сделал предложение полузащитнику «Тоттенхэма» Ивана Перешичу.

«Газпром» стал владельцем «Зенита» в 2005 году, выкупив контрольный пакет акций. С того момента сине-бело-голубые девять раз стали чемпионами России, три раза выигрывали Кубок России и семь раз Суперкубок страны. Также петербуржцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

В июле 2010 года «Газпром нефть», дочерняя компания ОАО «Газпром», заключила спонсорское соглашение с сербской «Црвеной Звездой». 7 июля нефтяная компания подписала новый контракт с белградским клубом, в рамках которого сохранит за собой статус генерального спонсора.