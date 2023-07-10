Агент футболиста ЦСКА Гайча Каро рассказал о будущем своего клиента

Агент футболиста ЦСКА Гайча Каро о будущем своего клиента: мы полностью зависим от "Вероны"
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал, что пока нет информации о том, где его клиент будет играть в следующем сезоне, но есть вероятность того, что аргентинец будет выступать в итальянской «Вероне», в которой он провел конец прошлого сезона на правах аренды, передает Sport24.
«Пока никаких новостей о будущем Гайча нет. Надеюсь, что на этой неделе мы сможем продвинуться вперед. Мы полностью зависим от «Вероны». Возможность остаться в команде все еще есть», — сказал Каро.
24-летний нападающий перешел в российский клуб из аргентинского «Сан-Лоренсо» за €8,5 млн в 2020 году. За прошедшее время он дважды успел уйти в аренду — в итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В прошедшем сезоне Гайч принял участие в восьми играх чемпионата России и отметился одним голом.
Форвард перешел в «Верону» в январе 2023 года. Команда Гайча смогла сохранить прописку в Серии А.