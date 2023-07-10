Агент футболиста ЦСКА Гайча Каро рассказал о будущем своего клиента

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал, что пока нет информации о том, где его клиент будет играть в следующем сезоне, но есть вероятность того, что аргентинец будет выступать в итальянской «Вероне», в которой он провел конец прошлого сезона на правах аренды, передает Sport24.