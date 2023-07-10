Защитник "Зенита" Ренан рассказал, как чуть не бросил футбол

Защитник «Зенита» Роберт Ренан рассказал в интервью «Матч ТВ», как в юном возрасте воспринимал отказы по приему в футбольные школы и даже в какой то момент подумывал бросить мечту играть на профессиональном уровне, но опустить руки не дали родители.

— Известно, что мальчишкой вы восемь раз были на просмотре в разных футбольных школах и каждый раз вас не брали. Каково было после очередного отказа идти куда то снова?

— Вся заслуга принадлежит моим родителям. Каждый раз, когда получал от ворот поворот, папа и мама говорили: «Не переживай, все сложится, главное, не опускай рук и пробуй еще». Мне тоже, конечно, не хотелось отказываться от мечты. Но в какой то момент пришлось сложно. Более того, надежда практически потерялась. Тогда даже сказал родителям: «Буду играть только в свое удовольствие на любительском уровне». Но они продолжали в меня верить до последнего и, как выяснилось, до победного — на девятый раз меня приняли в клуб «Новоризонтино» в Сан Паулу. И все в итоге сложилось! Это была большая семейная победа. И, конечно, огромная для всех радость.

— Эта история тем удивительнее, если учесть, что ваш отец, как пишут, сам не особенно интересовался футболом.

— Не совсем так. Папу футбол все же интересовал. Другое дело, что его больше увлекала музыка. Больше того, он выступал с хип хоп группой, читал рэп. Но и в футбол поигрывал. А вот дядя даже выступал в любительских турнирах. Я всегда ходил на его матчи, следил за ним. Так что он тоже оказал на мой выбор большое влияние.

— Родители приехали вместе с вами в Петербург?

— Да. Сейчас лето, они каждый день гуляют по городу, по паркам, ездят в пригороды. Бывает, берут самокаты и колесят на них. Зимой же было иначе — из дома выходили, чтобы сделать парочку снимков, и сразу обратно домой (улыбается). Теперь же им очень все нравится.