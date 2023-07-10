Иностранный игрок «Сочи» заявил, что в России низкий уровень футбола
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о том, что в России низкий уровень футбола, а также отметил, что иностранцы бояться приезжать в Россию, передает »РБ Спорт».
«Считаю ли я уровень футбола в России низким? Да. Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти», — сказал Нобоа.
Нобоа выступает в России с 2007 года. Он играл за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2015 году он выступал за греческий ПАОК.
За национальную сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забив четыре мяча.
В прошлом сезоне черноморский клуб занял десятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. Нобоа провел 26 матчей, забив 11 мячей.
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