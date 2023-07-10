Широков ответил, почему в российском футболе по-прежнему много денег

«Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания — могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», — прибыльная. Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет? Как по мне, да», — цитирует Широкова «РБ Спорт».