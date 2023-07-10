Экс-игрок «Зенита» назвал худшего тренера

Экс-игрок «Зенита» Нобоа назвал имя худшего тренера
Бывший игрок петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением об экс-наставнике клуба Роберто Манчини, назвав его худшим тренером, передает «РБ Спорт».
«Он хорошо разговаривал только со своими игроками. Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я стал лучшим игроком. Но он сказал, что мне нужен отдых. Больше я не играл. Он худшим тренер? Да», — сказал Нобоа.
Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год. Под его руководством клуб с берегов Невы не выиграл ни одного трофея.
Нобоа выступает в России с 2007 года. Он играл за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2015 году он выступал за греческий ПАОК.
За национальную сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забив четыре мяча.
В прошлом сезоне черноморский клуб занял десятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. Нобоа провел 26 матчей, забив 11 мячей.