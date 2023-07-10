Экс-игрок «Зенита» назвал худшего тренера

«Он хорошо разговаривал только со своими игроками. Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я стал лучшим игроком. Но он сказал, что мне нужен отдых. Больше я не играл. Он худшим тренер? Да», — сказал Нобоа.