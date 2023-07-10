Мостовой рассказал, для чего «Спартаку» нужен игрок «Тоттенхэма» Санчес
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поддержал возможный трансфер в клуб игрока английского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, передает «Спорт-Экспресс».
«Я думаю, что переговоры ведутся, что-то есть серьезное. Любой защитник нужен «Спартаку», чтобы усилить. Если они хотят конкурировать с «Зенитом» и создавать интригу, конечно, он им нужен», — сказал Мостовой.
Санчес является игроком лондонского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых ему не удалось отметиться голевыми действиями. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.
Об интересе «Спартака» к Санчесу сообщило издание Revelo 3 июля. По данным источника, руководство «Тоттенхэма» хочет получить за своего футболиста €15 млн. На игрока также претендуют испанский «Вильярреал» и турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай».