Мостовой рассказал, для чего «Спартаку» нужен игрок «Тоттенхэма» Санчес

«Я думаю, что переговоры ведутся, что-то есть серьезное. Любой защитник нужен «Спартаку», чтобы усилить. Если они хотят конкурировать с «Зенитом» и создавать интригу, конечно, он им нужен», — сказал Мостовой.

Санчес является игроком лондонского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых ему не удалось отметиться голевыми действиями. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.