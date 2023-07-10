Экс-футболист Ди Канио раскритиковал Мбаппе

«ПСЖ» сам вогнал себя в эту ситуацию, избаловав Мбаппе. Клуб уже попался на эту удочку в прошлом году, а теперь Мбаппе продолжает получать большие деньги.



Конечно, можно говорить об ошибках «ПСЖ», но этот мальчик ведёт себя непристойно, неприлично. Он уже воспользовался подобным способом в прошлом году, а теперь хочет отыграть год, получить деньги, стать свободным агентом и уйти в «Реал», — приводит слова Ди Канио Sky Sports Italia.