Карапузов поделился впечатлениями от работы с Личкой

Футболист «Динамо» Владислав Карапузов рассказал Metaratings.ru, что команда проводит очень интенсивные сборы с новым главным тренером Марцелом Личкой.

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В конце июля «Динамо» возглавил чешский специалист Марцел Личка, который ранее был главным тренером «Оренбурга».

— Кажется, что Личка очень открытый человек. Какое у тебя осталось первое впечатление от работы с ним?

— Первое ощущение такое же, мы с ним две недели работаем. Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться.

— В чем особенность Лички? Какие факторы тебя удивили?

— Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, он открытый человек.

— Он работал в «Оренбурге» и перешел в более сильную команду — в «Динамо». Как думаешь, он поменяет свой подход к работе?

— Он нам говорил, что у него подход — требовать сто процентов от игроков. Это касается опытных и молодых футболистов, — заявил Карапузов.