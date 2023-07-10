Карапузов поделился впечатлениями от работы с Личкой

Футболист «Динамо» Владислав Карапузов рассказал Metaratings.ru, что команда проводит очень интенсивные сборы с новым главным тренером Марцелом Личкой.
В конце июля «Динамо» возглавил чешский специалист Марцел Личка, который ранее был главным тренером «Оренбурга».
— Кажется, что Личка очень открытый человек. Какое у тебя осталось первое впечатление от работы с ним?
— Первое ощущение такое же, мы с ним две недели работаем. Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я еще не видел. Интересно, как будет продолжаться.
— В чем особенность Лички? Какие факторы тебя удивили?
— Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, он открытый человек.
— Он работал в «Оренбурге» и перешел в более сильную команду — в «Динамо». Как думаешь, он поменяет свой подход к работе?
— Он нам говорил, что у него подход — требовать сто процентов от игроков. Это касается опытных и молодых футболистов, — заявил Карапузов.
В прошлом сезоне московская команда заняла девятое место в РПЛ. В первом туре чемпионата России «Динамо» 21 июля примет «Краснодар».