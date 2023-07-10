Легионер «Сочи» рассказал, что хотел сбежать из России

«Я из города, в котором всегда + 30. Мы никогда не видели снег. Я оказываюсь в Казани в первый день, - 28-29. Я вижу снег, решил скушать. И заболел. Хотел ли я в первый год сбежать из России? Да», — сказал Нобоа.