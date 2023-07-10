Легионер «Сочи» рассказал, что хотел сбежать из России

Эквадорский футболист "Сочи" Нобоа хотел сбежать из России в 2007 году
Эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что он хотел сбежать из России в 2007 году, когда он подписал контракт с казанским «Рубином», передает «РБ Спорт».
«Я из города, в котором всегда + 30. Мы никогда не видели снег. Я оказываюсь в Казани в первый день, - 28-29. Я вижу снег, решил скушать. И заболел. Хотел ли я в первый год сбежать из России? Да», — сказал Нобоа.
Также Нобоа выступал за московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2015 году он выступал за греческий ПАОК.
За национальную сборную Эквадора Нобоа провел 83 матча, забив четыре мяча.
В прошлом сезоне черноморский клуб занял десятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. Нобоа провел 26 матчей, забив 11 мячей.
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