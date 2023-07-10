В Екатеринбурге экстренно прооперировали новичка «Урала»

«Наш бразильский новичок Итало экстренно прооперирован в 40-й больнице Екатеринбурга. У него случился приступ аппендицита. Операция прошла успешно. Это было лапароскопическое вмешательство, которое подразумевает минимальный разрез и быструю реабилитацию. Защитник шлёт вам большой привет и уже идёт на поправку. К тренировкам Итало сможет приступить спустя три-четыре недели», — сказано в заявлении «Урала».