Мостовой рассказал, почему «Спартаку» не нужно подписывать Наингголана

«Думаю, его не стоит брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему еще и 35 лет. Было бы ему было 30 лет, куда ни шло. Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логике в его переходе», — сказал Мостовой.