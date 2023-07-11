Мостовой рассказал, почему «Спартаку» не нужно подписывать Наингголана

Московскому «Спартаку» не стоит подписывать контракт с бельгийским футболистом Раджи Наингголаном. Такое мнение выразил бывший нападающий сборной России Александр Мостовой, слова которого передает «Евро-Футбол.Ру».
Накануне сообщалось, что представители Наингголана, который находится в статусе свободного агента, предложили своего клиента красно-белым.
«Думаю, его не стоит брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему еще и 35 лет. Было бы ему было 30 лет, куда ни шло. Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логике в его переходе», — сказал Мостовой.
Наингголан в своей профессиональной карьере выступал за «СПАЛ», «Антверпен», «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу». По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего полузащитника оценивается в €800 тыс. В минувшем сезоне итальянской Серии Б он принял участие в 10 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.