Клаудиньо избежал серьезной травмы

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о своем состоянии после повреждения в матче Кубка Премьер против турецкого «Фенербахче».

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Эпизод случился в начале первого тайма. По итогу встречи петербуржцы выиграли в серии пенальти (0:0, 4:3).

«Все хорошо, слава Богу», – написал Клаудиньо в социальных сетях.

В минувшем сезоне 2022/2023 26-летний футболист провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Контракт футболиста действует до лета 2027 года. Tramsfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.