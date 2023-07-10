Масалитин оценил возможный переход Карраскаля и Медины в ЦСКА

— Это обуза, просто обуза. Сейчас вот они сыграют четыре пять игр в «Спартаке», Медина этот, если он еще в состав пройдет. И все, потом его надо тормошить и заставлять играть. Куда это годится? А Карраскаль уже, видно, забил на футбол, он ему вообще не интересен. Если бы он взялся за ум, начал пахать, ему бы дали время, чтобы выходить и доказывать, что он игрок основного состава. А мы этого не видим. Ну и смысл иностранца держать на скамейке, платить деньги, если он пользу не приносит?



Если бы они были такими востребованными в Европе, то понятно, что в Европу бы отпустили. Однозначно. Но тут выбирать не приходится, предложил «Спартак» хорошие деньги, вот и отдали в «Спартак». Никакой клуб не будет усиливать конкурента. Вот они пришли. Одному все равно на футбол, уже скоро год как будет, как не играет Карраскаль. А Медина пришел и сказал, что, мол, меня эта позиция не устраивает, хочу быть владычицей морской, хочу в «Спартак». Вот выиграет он там конкуренцию или нет? Выйдет, отыграет 10 игр, ну, 12. И все. Конечно, обидно, что из ЦСКА в «Спартак», но таких переходов масса, даже если брать таких непримиримых врагов, как «Реал» и «Барселона». Звезды мирового уровня переходили из команды в команду. Ничего личного, только бизнес, — заявил Масалитин «Газете.Ru».