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Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что мог возглавить «Ювентус» в 2022 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что осенью 2022 года его кандидатура рассматривалась руководством туринского «Ювентуса», когда клуб искал нового наставника.

Экс-тренер «Спартака» рассказал, что мог возглавить «Ювентус»
© Чемпионат.com

«Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

59-летний Каррера играл за «Ювентус», будучи футболистом, а также работал в тренерском штабе «старой синьоры». Итальянский специалист находится в статусе безработного после ухода из «Бари» в апреле 2021 года. Вместе со «Спартаком» Каррера выиграл чемпионат России в 2017 году.

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