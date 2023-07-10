Экс-тренер «Спартака» рассказал, что мог возглавить «Ювентус»

«Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».