Хавбек "Сочи" сравнил "Зенит" и "Спартак"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что петербургский "Зенит" в Российской премьер-лиге (РПЛ) делает все правильно. Слова эквадорского футболиста приводит "РБ Спорт".
"Зенит" лучше, чем "Спартак"? 100%. У них все есть. Хорошие легионеры, тренер, стадион, руководитель. Они делают все правильно. Стал бы "Зенит" чемпионом, если бы его тренировал Семак, а, например, Юран? Я всегда говорю, что 70% успеха — игроки, 30% — тренер", - заявил футболист.
"Зенит" в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России, набрав 70 очков за 30 матчей. Команда сыграет в матче за Суперкубок России 15 июля с московским ЦСКА. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.
По результатам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в чемпионате России, пропустив вперед ЦСКА и "Зенит". Всего за 30 туров клуб набрал 54 очка. Также команда не сумела защитить титул обладателя Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля уступили тольяттинскому "Акрону" в полуфинале Пути регионов. Нобоа в России играл за такие команды, как "Рубин", московское "Динамо", "Зенит" и "Ростов". За "Сочи" футболист выступает с 2019 года.