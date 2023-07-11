Хавбек "Сочи" сравнил "Зенит" и "Спартак"

"Зенит" лучше, чем "Спартак"? 100%. У них все есть. Хорошие легионеры, тренер, стадион, руководитель. Они делают все правильно. Стал бы "Зенит" чемпионом, если бы его тренировал Семак, а, например, Юран? Я всегда говорю, что 70% успеха — игроки, 30% — тренер", - заявил футболист.