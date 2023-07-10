В ЦСКА сообщили о странных словах Фернандеса перед переходом в «Зенит»

В ЦСКА сообщили о странных словах Марио Фернандеса перед переходом в «Зенит»
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о странном поведении защитника Марио Фернандеса во время переговоров о возвращении в команду. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров.
«Могу сослаться на слова Максима Головлева, который состоит с ним в близких отношениях. Последнюю неделю он как будто что-то чувствовал и говорил: «Слушаю – это голос Марио. Но то, что он говорит – как будто не Марио. Не понимаю, что происходит». Он говорил очень странные вещи из серии: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду». Это уже немножко странная конфигурация, на мой взгляд», — сказал Брейдо.
О возможном переходе Фернандеса в «Зенит» 6 июля сообщил бразильский журналист Алешандре Прецель. Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.