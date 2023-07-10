В ЦСКА сообщили о странных словах Фернандеса перед переходом в «Зенит»

«Могу сослаться на слова Максима Головлева, который состоит с ним в близких отношениях. Последнюю неделю он как будто что-то чувствовал и говорил: «Слушаю – это голос Марио. Но то, что он говорит – как будто не Марио. Не понимаю, что происходит». Он говорил очень странные вещи из серии: «Вы должны заплатить агенту, тогда я перейду». Это уже немножко странная конфигурация, на мой взгляд», — сказал Брейдо.