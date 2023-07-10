Усман Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны».

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Как пишет Diario Sport, после ухода Жерара Пике, Серджи Бускетса и Жорди Альбы одним из кандидатов на роль капитана в «Барселоне» стал Дембеле.

Следующий сезон станет для Усмана седьмым в «Барселоне». Из нынешнего состава дольше за команду выступают только Серджи Роберто и Марк-Андре тер Стеген. На данный момент только они и являются капитанами «Барсы».

Дембеле очень хочет добиться успеха в «Барсе», он привязан к команде и чувствует себя как дома. Усман продемонстрировал это, когда не стал активировать отступные в 50 млн евро, прописанные в нынешнем контракте, рассчитанном до лета следующего года. «Барса» и Дембеле работают над продлением соглашения. Хави доволен французом.

«Усман нас очень приятно удивил», – говорит источник в раздевалке «Барсы». Вес и статус Дембеле в команде в последнее время значительно усилились. Он поддерживает очень близкие отношения с молодыми игроками, его уважают и любят все в «Барселоне».

В связи с этим Дембеле стал одним из кандидатов на роль капитана. Роберто и тер Стеген останутся капитанами «Барсы», а на вакантные места в четверке претендуют Дембеле, Роберт Левандовски и Френки де Йонг. Отмечается, что у идеи о назначении Усмана одним из капитанов достаточно сторонников.