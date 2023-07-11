Стала известна позиция руководства «Зенита» по поводу будущего Вендела

Стала известна позиция руководства санкт-петербургского «Зенита» по поводу будущего полузащитника Вендела в команде. Об этом сообщает Bobsoccer.

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По информации источника, «Зенит» не намерен расставаться ни с одним из своих легионеров, в том числе и с Венделом. Уход полузащитника из клуба возможен только в двух вариантах — либо выгодная для петербуржцев продажа, либо выкуп контракта стороной Вендела.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев находится в тесном контакте с представителями Вендела, однако к бразильцу не применяются санкции. Известно, что полузащитник не будет выступать в РПЛ за любой другой клуб, кроме «Зенита».