Даниил Шамкин покидает «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Торпедо» достигли соглашения о трансфере воспитанника «Газпром»-Академии» полузащитника Даниила Шамкина.

© fc-zenit.ru

21-летний хавбек в 15 лет дебютировал за дубль «Зенита» в первенстве молодежных составов. В 2019 году Шамкин стал самым молодым дебютантом «Зенита»-2 в официальных матчах, а затем и самым юным автором гола в истории ФНЛ.

В сезоне-2019/20 полузащитник вошел в список самых талантливых молодых игроков мира по версии портала Transfermarkt.

В основном составе сине-бело-голубых Даниил Шамкин дебютировал в марте 2020-го. Всего за «Зенит» он провел 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Вместе с петербуржцами полузащитник стал двукратным чемпионом России.

Сезон-21/22 Даниил провел в калининградской «Балтике», а следующий год - в «КАМАЗе».