"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Мединой
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой, ранее игравшим в ЦСКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спартака".
Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.