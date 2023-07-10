"Спартак" объявил о подписании контракта с футболистом Мединой

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой, ранее игравшим в ЦСКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спартака".

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.