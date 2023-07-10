«Ахмат» арендовал боснийского защитника Челиковича
Игрок призван усилить линию обороны грозненцев.
Грозненский «Ахмат» арендовал защитника боснийского клуба «Тузла Сити» Ясмина Челиковича. Об этом сообщает пресс-служба команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за грозненцев до конца сезона-2023/2024. Указывается, что по условиям соглашения у «Ахмата» есть возможность приоритетного выкупа защитника после завершения аренды.
Челикович перешёл в «Тузлу Сити» летом 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл в составе клуба 37 матчей, в которых отметился четырьмя голами. До перехода в «Тузлу» защитник выступал за хорватскую «Риеку».
В активе Челиковича выступления за юношеские и молодёжные сборные Боснии и Герецеговины.
В итоговой таблице минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» занял пятое место, набрав 58 очков в 30 матчах.