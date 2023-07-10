«Ахмат» арендовал боснийского защитника Челиковича

Игрок призван усилить линию обороны грозненцев.

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Грозненский «Ахмат» арендовал защитника боснийского клуба «Тузла Сити» Ясмина Челиковича. Об этом сообщает пресс-служба команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за грозненцев до конца сезона-2023/2024. Указывается, что по условиям соглашения у «Ахмата» есть возможность приоритетного выкупа защитника после завершения аренды.

Челикович перешёл в «Тузлу Сити» летом 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл в составе клуба 37 матчей, в которых отметился четырьмя голами. До перехода в «Тузлу» защитник выступал за хорватскую «Риеку».

В активе Челиковича выступления за юношеские и молодёжные сборные Боснии и Герецеговины.