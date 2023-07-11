Болельщики «Валенсии» пожаловались в прокуратуру на Анчелотти

В Испании продолжается расистский скандал с участием форварда «Реала» Винисиуса Жуниора. Как сообщают испанские СМИ, фанаты «Валенсии», которых обвинили в проявлениях расизма по отношению к бразильцу, подали иск. У них появились претензии к главному тренеру мадридцев Карло Анчелотти.

Итальянец жёстко отреагировал на поведение болельщиков. Они во время матча команд оскорбляли Винисиуса.

Но сами фанаты считают, что Анчелотти позволил себе некорректные ремарки. Он заявил, что вся «Месталья» обзывала Винисиуса. И именно это обобщение вызвало недовольство болельщиков «Валенсии». Они настаивают, что форварда обзывала лишь группа фанатов, а не вся «Месталья», как это сказал Анчелотти.