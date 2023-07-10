Андрей Федун сравнил переход Медины в «Спартак» с трансфером Дзюбы

Андрей Федун о переходе Медины: это норма, и Дзюба от нас ушел
Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун назвал нормой переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более, если это легионер. Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», — сказал Федун.
Как сообщал инсайдер Иван Карпов, красно-белые заплатят за трансфер парагвайского полузащитника порядка €6 млн и еще один отправят в виде бонусов.
10 июля «Спартак» представил Хесуса Медину в качестве игрока команды. Полузащитник взял себе номер 19.
По словам источника, зарплата Медины в «Спартаке» вырастет в два раза: с €800 тыс. до €1,6 млн.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.
Уже 6 октября Медина может сыграть против своего бывшего клуба в дерби.
Ранее Зарема Салихова перечислила все, что должен сделать Медина после перехода в «Спартак».