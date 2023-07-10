Андрей Федун сравнил переход Медины в «Спартак» с трансфером Дзюбы

«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы — норма. Тем более, если это легионер. Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», — сказал Федун.