«Спартак» рассчитался с ЦСКА за трансфер Медины одним траншем

ЦСКА получил от «Спартака» деньги за переход полузащитника Хесуса Медины одним траншем. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По ифнормации источника, «Спартак» не стал договариваться о нескольких выплатах и сразу перевёл армейцам всю сумму за трансфер парагвайского хавбека.

В понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19. Сумма трансфера, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составила € 6 млн.