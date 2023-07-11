"Фиорентина" включила Кокорина в список футболистов на первый тренировочный сбор

Команда будет заниматься на клубной базе, информация о товарищеских матчах пока неизвестна. Всего в список включены 35 игроков. Кокорин перешел в итальянскую команду из московского "Спартака" в зимнее трансферное окно 2021 года. Футболист не сумел закрепиться в основном составе "Фиорентины", летом 2022 года он перешел в кипрский "Арис" на правах аренды. В минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат и был признан лучшим игроком турнира.