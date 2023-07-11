"Ливерпуль" заинтересовался игроком "Зенита" Малкомом

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), футболистом заинтересовался «Ливерпуль». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, английский клуб высоко оценивает бразильского игрока. При этом сам Малком рассчитывает на то, что интерес к нему возобновит французский «ПСЖ» и вновь предпримет попытку подписать футболиста в летнее трансферное окно. Парижский клуб ранее пытался осуществить трансфер зимой 2023 года, однако стороны не договорились об условиях перехода.

10 июля футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком получил предложение из Саудовской Аравии. Название команды, которая готова заплатить €50 млн за трансфер бразильца, не раскрывается.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок.