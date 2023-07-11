Тренер "Спартака": Медина показал себя амбициозным футболистом

"Мы оценили и человеческие качества Хесуса. Это не менее важно, чем игровые показатели. И в матчах такого накала, как "Спартак" — ЦСКА, он вел себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Думаю, опыт, который он получил в другом клубе, поможет ему лучше понять, что такое "Спартак", чего мы хотим и какие у нас ценности", - заявил Абаскаль.