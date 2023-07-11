Тренер "Спартака": Медина показал себя амбициозным футболистом

Тренер "Спартака" Абаскаль заявил, что Медина показал себя амбициозным футболистом
Парагвайский полузащитник Хесус Медина должен принести много пользы московскому "Спартаку", так как способен играть на различных позициях. Такое мнение в комментарии клубной пресс-службе высказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
"Мы оценили и человеческие качества Хесуса. Это не менее важно, чем игровые показатели. И в матчах такого накала, как "Спартак" — ЦСКА, он вел себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Думаю, опыт, который он получил в другом клубе, поможет ему лучше понять, что такое "Спартак", чего мы хотим и какие у нас ценности", - заявил Абаскаль.
10 июля "Спартак" официально представил Медину в качестве игрока команды. Контракт рассчитан до 2026 года. Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что красно-белые переведут за игрока ЦСКА €6 млн сразу и еще €1 млн в качестве бонуса. Медина перешел в ЦСКА из "Нью-Йорк Сити" в начале 2022 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Медина провел за ЦСКА 25 матчей, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач.