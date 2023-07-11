Массимо Каррера назвал причины гегемонии «Зенита» в РПЛ

«Зенит» хорошо организован и не имеет проблем с инвестициями, поэтому на протяжении многих лет им удаётся создавать сильную команду. Опередить и победить их будет действительно непросто. Конечно, для этого соперникам нужно всё четко планировать, не ошибаясь при покупке игроков», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».