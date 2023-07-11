Медина: «Был рад, когда агент рассказал о варианте со "Спартаком"»

«Спасибо за приём, привет фанатам и всем людям, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход сложно называть привычным, но я был рад, когда агент рассказал о варианте с такой большой командой. Я знал, что здесь выступали Барриос и Мельгарехо, это российский гранд», — отметил Медина в интервью пресс-службе красно-белых.