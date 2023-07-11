Медина: был рад, когда агент рассказал о варианте со «Спартаком»
Полузащитник Хесус Медина поделился эмоциями от перехода в «Спартак» из ЦСКА.
«Спасибо за приём, привет фанатам и всем людям, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход сложно называть привычным, но я был рад, когда агент рассказал о варианте с такой большой командой. Я знал, что здесь выступали Барриос и Мельгарехо, это российский гранд», — отметил Медина в интервью пресс-службе красно-белых.
26-летний Медина стал игроком «Спартака» 10 июля. В ЦСКА футболист перебрался в прошлом году из клуба американской МЛС «Нью-Йорк Сити». Ранее он защищал цвета парагвайского «Либертада», воспитанником академии которого является.
В прошедшем сезоне Медина в 33 матчах за армейцев забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.