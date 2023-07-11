Геркус назвал лицемерами чиновников из ФИФА и УЕФА

«Слова чиновников ФИФА и УЕФА по возвращению российского футбола — это лицемерие. Приехали люди на конференцию Российского футбольного союза (РФС), и что они должны говорить?



Они вежливые. Их пригласили — они сказали: «Сильно не переживайте, все наладится», — заявил Геркус.