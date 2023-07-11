Геркус назвал лицемерами чиновников из ФИФА и УЕФА

Бывший президент столичных «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «Чемпионату» заявил, что в ближайшее время российский футбол не вернется на международную арену.
По его мнению, за словами чиновников из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) нет никаких реальных действий по реинтеграции российского футбола.
«Слова чиновников ФИФА и УЕФА по возвращению российского футбола — это лицемерие. Приехали люди на конференцию Российского футбольного союза (РФС), и что они должны говорить?
Они вежливые. Их пригласили — они сказали: «Сильно не переживайте, все наладится», — заявил Геркус.
Российские клубы и сборная России не участвуют в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. Из-за этого национальная команда пропустила старт отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года и сезон в Лиге наций-2022/23.