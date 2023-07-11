Геркус раскритиковал реформу формата РПЛ

«Мне кажется, реформа формата РПЛ — напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат — понятный и привычный. Если изменить формат, то можно больше потерять, чем приобрести. Работать нужно над посещаемостью и маркетингом, но вряд ли над формулой проведения», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.